1 нигерийская найра в камбоджийские риели

Сконвертируйте NGN в KHR по реальному обменному курсу

1 ngn
2,54 khr

₦1,000 NGN = ៛2,538 KHR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,75853,7721
Низкий2,52972,5297
В среднем2,65832,8136
Изменить-7.98%-32.71%
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Соотношение 1 NGN к KHR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к KHR составил 2,7585, а минимальный — 2,5297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6583. Изменение курса NGN к KHR в процентном соотношении составило -7.98.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к KHR составил 3,7721, а минимальный — 2,5297. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8136. Изменение курса NGN к KHR в процентном соотношении составило -32.71.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Камбоджийский риель
1 NGN2,53833 KHR
5 NGN12,69165 KHR
10 NGN25,38330 KHR
20 NGN50,76660 KHR
50 NGN126,91650 KHR
100 NGN253,83300 KHR
250 NGN634,58250 KHR
500 NGN1 269,16500 KHR
1000 NGN2 538,33000 KHR
2000 NGN5 076,66000 KHR
5000 NGN12 691,65000 KHR
10000 NGN25 383,30000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Нигерийская найра
1 KHR0,39396 NGN
5 KHR1,96980 NGN
10 KHR3,93959 NGN
20 KHR7,87918 NGN
50 KHR19,69795 NGN
100 KHR39,39590 NGN
250 KHR98,48975 NGN
500 KHR196,97950 NGN
1000 KHR393,95900 NGN
2000 KHR787,91800 NGN
5000 KHR1 969,79500 NGN
10000 KHR3 939,59000 NGN