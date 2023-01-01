1 камбоджийский риель в нигерийские найры

Сконвертируйте KHR в NGN по реальному обменному курсу

1 khr
0.19 ngn

1.00000 KHR = 0.19037 NGN

Среднерыночный курс в 18:59 UTC
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График изменения обменного курса KHR к NGN

1 мин. назад 1 KHR → 0 NGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.066288.62631.441451.657650.956518.1974
1GBP1.1613711.23825102.9281.674051.925141.1108521.1338
1USD0.93790.807591183.12351.351951.554730.897117.0675
1INR0.01128330.009715560.012030310.01626440.01870380.01079240.205327

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Нигерийская найра
1 KHR0.19037 NGN
5 KHR0.95183 NGN
10 KHR1.90366 NGN
20 KHR3.80732 NGN
50 KHR9.51830 NGN
100 KHR19.03660 NGN
250 KHR47.59150 NGN
500 KHR95.18300 NGN
1000 KHR190.36600 NGN
2000 KHR380.73200 NGN
5000 KHR951.83000 NGN
10000 KHR1903.66000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Камбоджийский риель
1 NGN5.25305 KHR
5 NGN26.26525 KHR
10 NGN52.53050 KHR
20 NGN105.06100 KHR
50 NGN262.65250 KHR
100 NGN525.30500 KHR
250 NGN1313.26250 KHR
500 NGN2626.52500 KHR
1000 NGN5253.05000 KHR
2000 NGN10506.10000 KHR
5000 NGN26265.25000 KHR
10000 NGN52530.50000 KHR