1 тысяча нигерийских найр в хорватские куны

Сконвертируйте NGN в HRK по реальному обменному курсу

1 000 ngn
4,34 hrk

₦1,000 NGN = kn0,004339 HRK

Среднерыночный курс в 20:59
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 NGN в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00470,0065
Низкий0,00430,0043
В среднем0,00450,0048
Изменить-7.71%-33.44%
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Соотношение 1 NGN к HRK

За последние 30 дней максимальный курс NGN к HRK составил 0,0047, а минимальный — 0,0043. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0045. Изменение курса NGN к HRK в процентном соотношении составило -7.71.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к HRK составил 0,0065, а минимальный — 0,0043. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса NGN к HRK в процентном соотношении составило -33.44.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Хорватская куна
1 NGN0,00434 HRK
5 NGN0,02170 HRK
10 NGN0,04339 HRK
20 NGN0,08678 HRK
50 NGN0,21696 HRK
100 NGN0,43391 HRK
250 NGN1,08478 HRK
500 NGN2,16955 HRK
1000 NGN4,33910 HRK
2000 NGN8,67820 HRK
5000 NGN21,69550 HRK
10000 NGN43,39100 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Нигерийская найра
1 HRK230,46300 NGN
5 HRK1 152,31500 NGN
10 HRK2 304,63000 NGN
20 HRK4 609,26000 NGN
50 HRK11 523,15000 NGN
100 HRK23 046,30000 NGN
250 HRK57 615,75000 NGN
500 HRK115 231,50000 NGN
1000 HRK230 463,00000 NGN
2000 HRK460 926,00000 NGN
5000 HRK1 152 315,00000 NGN
10000 HRK2 304 630,00000 NGN