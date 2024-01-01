5 мозамбикских метикалов в нигерийские найры

Сконвертируйте MZN в NGN по реальному обменному курсу

5 mzn
126,77 ngn

MT1,000 MZN = ₦25,35 NGN

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MZN в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий25,534525,5345
Низкий23,474716,8422
В среднем24,313022,9662
Изменить8.00%50.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MZN к NGN

За последние 30 дней максимальный курс MZN к NGN составил 25,5345, а минимальный — 23,4747. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 24,3130. Изменение курса MZN к NGN в процентном соотношении составило 8.00.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к NGN составил 25,5345, а минимальный — 16,8422. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 22,9662. Изменение курса MZN к NGN в процентном соотношении составило 50.53.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Нигерийская найра
1 MZN25,35340 NGN
5 MZN126,76700 NGN
10 MZN253,53400 NGN
20 MZN507,06800 NGN
50 MZN1 267,67000 NGN
100 MZN2 535,34000 NGN
250 MZN6 338,35000 NGN
500 MZN12 676,70000 NGN
1000 MZN25 353,40000 NGN
2000 MZN50 706,80000 NGN
5000 MZN126 767,00000 NGN
10000 MZN253 534,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Мозамбикский метикал
1 NGN0,03944 MZN
5 NGN0,19721 MZN
10 NGN0,39442 MZN
20 NGN0,78885 MZN
50 NGN1,97212 MZN
100 NGN3,94424 MZN
250 NGN9,86060 MZN
500 NGN19,72120 MZN
1000 NGN39,44240 MZN
2000 NGN78,88480 MZN
5000 NGN197,21200 MZN
10000 NGN394,42400 MZN