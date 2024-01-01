5 莫桑比克梅蒂卡尔兑尼日利亚奈拉

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1 MZN兑NGN过去 30 天过去 90 天
26.015226.0152
24.513920.9127
一般25.160523.9932
更改-0.21%11.25%
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1 MZN 兑 NGN 统计信息

过去 30 天，MZN 兑 NGN 的表现如下：30 天高点为 26.0152，30 天低点为 24.5139。这意味着 30 天平均值为 25.1605。MZN 兑 NGN 的变化为 -0.21。

过去 90 天，MZN 兑 NGN 的表现如下：90 天高点为 26.0152，90 天低点为 20.9127。这意味着 90 天平均值为 23.9932。MZN 兑 NGN 的变化为 11.25。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.09191.6211.51.660.94320.549
1 GBP1.16711.274106.9081.751.9371.10123.978
1 USD0.9160.785183.9481.3741.5210.86418.828
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.224

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莫桑比克梅蒂卡尔/尼日利亚奈拉汇率
1 MZN24.82740 NGN
5 MZN124.13700 NGN
10 MZN248.27400 NGN
20 MZN496.54800 NGN
50 MZN1,241.37000 NGN
100 MZN2,482.74000 NGN
250 MZN6,206.85000 NGN
500 MZN12,413.70000 NGN
1000 MZN24,827.40000 NGN
2000 MZN49,654.80000 NGN
5000 MZN124,137.00000 NGN
10000 MZN248,274.00000 NGN
尼日利亚奈拉/莫桑比克梅蒂卡尔汇率
1 NGN0.04028 MZN
5 NGN0.20139 MZN
10 NGN0.40278 MZN
20 NGN0.80556 MZN
50 NGN2.01391 MZN
100 NGN4.02781 MZN
250 NGN10.06952 MZN
500 NGN20.13905 MZN
1000 NGN40.27810 MZN
2000 NGN80.55620 MZN
5000 NGN201.39050 MZN
10000 NGN402.78100 MZN