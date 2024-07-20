10 малазийских ринггитов в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте MYR в TWD по реальному обменному курсу

10 myr
69,93 twd

RM1,000 MYR = NT$6,993 TWD

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MYR в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,99296,9929
Низкий6,86496,8006
В среднем6,91746,8758
Изменить1.86%2.83%
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Соотношение 1 MYR к TWD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к TWD составил 6,9929, а минимальный — 6,8649. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,9174. Изменение курса MYR к TWD в процентном соотношении составило 1.86.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к TWD составил 6,9929, а минимальный — 6,8006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,8758. Изменение курса MYR к TWD в процентном соотношении составило 2.83.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Новый тайваньский доллар
1 MYR6,99285 TWD
5 MYR34,96425 TWD
10 MYR69,92850 TWD
20 MYR139,85700 TWD
50 MYR349,64250 TWD
100 MYR699,28500 TWD
250 MYR1 748,21250 TWD
500 MYR3 496,42500 TWD
1000 MYR6 992,85000 TWD
2000 MYR13 985,70000 TWD
5000 MYR34 964,25000 TWD
10000 MYR69 928,50000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Малайзийский ринггит
1 TWD0,14300 MYR
5 TWD0,71502 MYR
10 TWD1,43003 MYR
20 TWD2,86006 MYR
50 TWD7,15015 MYR
100 TWD14,30030 MYR
250 TWD35,75075 MYR
500 TWD71,50150 MYR
1000 TWD143,00300 MYR
2000 TWD286,00600 MYR
5000 TWD715,01500 MYR
10000 TWD1 430,03000 MYR