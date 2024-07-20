1 малазийский ринггит в новые тайваньские доллары
Сконвертируйте MYR в TWD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MYR в TWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|6,9929
|6,9929
|Низкий
|6,8649
|6,8006
|В среднем
|6,9174
|6,8758
|Изменить
|1.86%
|2.83%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к TWD
За последние 30 дней максимальный курс MYR к TWD составил 6,9929, а минимальный — 6,8649. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,9174. Изменение курса MYR к TWD в процентном соотношении составило 1.86.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к TWD составил 6,9929, а минимальный — 6,8006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,8758. Изменение курса MYR к TWD в процентном соотношении составило 2.83.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в новые тайваньские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Новый тайваньский доллар
|1 MYR
|6,99285 TWD
|5 MYR
|34,96425 TWD
|10 MYR
|69,92850 TWD
|20 MYR
|139,85700 TWD
|50 MYR
|349,64250 TWD
|100 MYR
|699,28500 TWD
|250 MYR
|1 748,21250 TWD
|500 MYR
|3 496,42500 TWD
|1000 MYR
|6 992,85000 TWD
|2000 MYR
|13 985,70000 TWD
|5000 MYR
|34 964,25000 TWD
|10000 MYR
|69 928,50000 TWD