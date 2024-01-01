50 новых тайваньских долларов в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте TWD в MYR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = RM0,1364 MYR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к MYR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 TWD в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13720,1379
Низкий0,13330,1297
В среднем0,13540,1346
Изменение2.33%-0.62%
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Соотношение 1 TWD к MYR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MYR составил 0,1372, а минимальный — 0,1333. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1354. Изменение курса TWD к MYR в процентном соотношении составило 2.33.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MYR составил 0,1379, а минимальный — 0,1297. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1346. Изменение курса TWD к MYR в процентном соотношении составило -0.62.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7741,391,5197,775152,7450,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1490,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96110,039197,2321,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,593109,8770,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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TWD в GBP

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TWD в AUD

TWD в HKD

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TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Малайзийский ринггит
1 TWD0,13643 MYR
5 TWD0,68216 MYR
10 TWD1,36432 MYR
20 TWD2,72864 MYR
50 TWD6,82160 MYR
100 TWD13,64320 MYR
250 TWD34,10800 MYR
500 TWD68,21600 MYR
1000 TWD136,43200 MYR
2000 TWD272,86400 MYR
5000 TWD682,16000 MYR
10000 TWD1 364,32000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Новый тайваньский доллар
1 MYR7,32964 TWD
5 MYR36,64820 TWD
10 MYR73,29640 TWD
20 MYR146,59280 TWD
50 MYR366,48200 TWD
100 MYR732,96400 TWD
250 MYR1 832,41000 TWD
500 MYR3 664,82000 TWD
1000 MYR7 329,64000 TWD
2000 MYR14 659,28000 TWD
5000 MYR36 648,20000 TWD
10000 MYR73 296,40000 TWD