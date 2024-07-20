5 малазийских ринггитов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте MYR в KES по реальному обменному курсу

5 myr
138 kes

RM1,000 MYR = Ksh27,59 KES

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MYR в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,009628,5241
Низкий27,168227,1682
В среднем27,419827,7308
Изменить1.18%-0.27%
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Соотношение 1 MYR к KES

За последние 30 дней максимальный курс MYR к KES составил 28,0096, а минимальный — 27,1682. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,4198. Изменение курса MYR к KES в процентном соотношении составило 1.18.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к KES составил 28,5241, а минимальный — 27,1682. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,7308. Изменение курса MYR к KES в процентном соотношении составило -0.27.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Кенийский шиллинг
1 MYR27,59450 KES
5 MYR137,97250 KES
10 MYR275,94500 KES
20 MYR551,89000 KES
50 MYR1 379,72500 KES
100 MYR2 759,45000 KES
250 MYR6 898,62500 KES
500 MYR13 797,25000 KES
1000 MYR27 594,50000 KES
2000 MYR55 189,00000 KES
5000 MYR137 972,50000 KES
10000 MYR275 945,00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Малайзийский ринггит
1 KES0,03624 MYR
5 KES0,18120 MYR
10 KES0,36239 MYR
20 KES0,72478 MYR
50 KES1,81196 MYR
100 KES3,62391 MYR
250 KES9,05978 MYR
500 KES18,11955 MYR
1000 KES36,23910 MYR
2000 KES72,47820 MYR
5000 KES181,19550 MYR
10000 KES362,39100 MYR