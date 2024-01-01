История обменного курса малазийский ринггит–кенийские шиллинги

Обменный курс малазийский ринггит/кенийские шиллинги сейчас составляет 27,595, отражая изменение в размере -1.210% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.104% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 28,111, и минимумом, равным 27,376, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -1.359% уменьшение стоимости.