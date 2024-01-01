1 тысяча малазийских ринггитов в иорданские динары

Сконвертируйте MYR в JOD по реальному обменному курсу

1 000 myr
151,313 jod

RM1,000 MYR = JD0,1513 JOD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MYR в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15200,1520
Низкий0,15020,1481
В среднем0,15080,1503
Изменить0.55%2.16%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MYR к JOD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к JOD составил 0,1520, а минимальный — 0,1502. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1508. Изменение курса MYR к JOD в процентном соотношении составило 0.55.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к JOD составил 0,1520, а минимальный — 0,1481. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1503. Изменение курса MYR к JOD в процентном соотношении составило 2.16.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Иорданский динар
1 MYR0,15131 JOD
5 MYR0,75657 JOD
10 MYR1,51313 JOD
20 MYR3,02626 JOD
50 MYR7,56565 JOD
100 MYR15,13130 JOD
250 MYR37,82825 JOD
500 MYR75,65650 JOD
1000 MYR151,31300 JOD
2000 MYR302,62600 JOD
5000 MYR756,56500 JOD
10000 MYR1 513,13000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Малайзийский ринггит
1 JOD6,60881 MYR
5 JOD33,04405 MYR
10 JOD66,08810 MYR
20 JOD132,17620 MYR
50 JOD330,44050 MYR
100 JOD660,88100 MYR
250 JOD1 652,20250 MYR
500 JOD3 304,40500 MYR
1000 JOD6 608,81000 MYR
2000 JOD13 217,62000 MYR
5000 JOD33 044,05000 MYR
10000 JOD66 088,10000 MYR