История обменного курса малазийский ринггит–иорданские динары

Обменный курс малазийский ринггит/иорданские динары сейчас составляет 0,151, отражая изменение в размере 0.065% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.299% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/иорданские динары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,152, и минимумом, равным 0,151, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.