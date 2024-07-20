5 малазийских ринггитов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте MYR в AED по реальному обменному курсу

5 myr
3,92 aed

RM1,000 MYR = د.إ0,7843 AED

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MYR в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,78770,7877
Низкий0,77820,7678
В среднем0,78150,7790
Изменить0.58%2.15%
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Соотношение 1 MYR к AED

За последние 30 дней максимальный курс MYR к AED составил 0,7877, а минимальный — 0,7782. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7815. Изменение курса MYR к AED в процентном соотношении составило 0.58.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к AED составил 0,7877, а минимальный — 0,7678. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7790. Изменение курса MYR к AED в процентном соотношении составило 2.15.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Дирхам ОАЭ
1 MYR0,78433 AED
5 MYR3,92163 AED
10 MYR7,84326 AED
20 MYR15,68652 AED
50 MYR39,21630 AED
100 MYR78,43260 AED
250 MYR196,08150 AED
500 MYR392,16300 AED
1000 MYR784,32600 AED
2000 MYR1 568,65200 AED
5000 MYR3 921,63000 AED
10000 MYR7 843,26000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Малайзийский ринггит
1 AED1,27498 MYR
5 AED6,37490 MYR
10 AED12,74980 MYR
20 AED25,49960 MYR
50 AED63,74900 MYR
100 AED127,49800 MYR
250 AED318,74500 MYR
500 AED637,49000 MYR
1000 AED1 274,98000 MYR
2000 AED2 549,96000 MYR
5000 AED6 374,90000 MYR
10000 AED12 749,80000 MYR