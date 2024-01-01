1 дирхам ОАЭ в малайзийские ринггиты
Сконвертируйте AED в MYR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к MYR
1 AED = 1,19303 MYR
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|1 AED в MYR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,2003
|1,2132
|Низкий
|1,1676
|1,1227
|В среднем
|1,1816
|1,1741
|Изменение
|2.14%
|-0.93%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к MYR
За последние 30 дней максимальный курс AED к MYR составил 1,2003, а минимальный — 1,1676. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1816. Изменение курса AED к MYR в процентном соотношении составило 2.14.
За последние 90 дней максимальный курс AED к MYR составил 1,2132, а минимальный — 1,1227. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1741. Изменение курса AED к MYR в процентном соотношении составило -0.93.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в малайзийские ринггиты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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