250 дирхамов ОАЭ в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте AED в MYR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = RM1,193 MYR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к MYR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 AED в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,20031,2132
Низкий1,16761,1227
В среднем1,18161,1741
Изменение2.14%-0.93%
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Соотношение 1 AED к MYR

За последние 30 дней максимальный курс AED к MYR составил 1,2003, а минимальный — 1,1676. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1816. Изменение курса AED к MYR в процентном соотношении составило 2.14.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MYR составил 1,2132, а минимальный — 1,1227. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1741. Изменение курса AED к MYR в процентном соотношении составило -0.93.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Малайзийский ринггит
1 AED1,19303 MYR
5 AED5,96515 MYR
10 AED11,93030 MYR
20 AED23,86060 MYR
50 AED59,65150 MYR
100 AED119,30300 MYR
250 AED298,25750 MYR
500 AED596,51500 MYR
1000 AED1 193,03000 MYR
2000 AED2 386,06000 MYR
5000 AED5 965,15000 MYR
10000 AED11 930,30000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Дирхам ОАЭ
1 MYR0,83820 AED
5 MYR4,19101 AED
10 MYR8,38202 AED
20 MYR16,76404 AED
50 MYR41,91010 AED
100 MYR83,82020 AED
250 MYR209,55050 AED
500 MYR419,10100 AED
1000 MYR838,20200 AED
2000 MYR1 676,40400 AED
5000 MYR4 191,01000 AED
10000 MYR8 382,02000 AED