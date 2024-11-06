История обменного курса дирхам ОАЭ–малайзийские ринггиты

Обменный курс дирхама ОАЭ/малайзийские ринггиты сейчас составляет 1,193, отражая изменение в размере -0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.090% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,204, и минимумом, равным 1,181, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.585%.