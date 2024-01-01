10 мексиканских песо в молдавские леи

Сконвертируйте MXN в MDL по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = L0,8847 MDL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 MXN в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,91130,9376
Низкий0,87900,8624
В среднем0,89360,8961
Изменение-2.39%-5.12%
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Соотношение 1 MXN к MDL

За последние 30 дней максимальный курс MXN к MDL составил 0,9113, а минимальный — 0,8790. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8936. Изменение курса MXN к MDL в процентном соотношении составило -2.39.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к MDL составил 0,9376, а минимальный — 0,8624. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8961. Изменение курса MXN к MDL в процентном соотношении составило -5.12.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Молдавский лей
1 MXN0,88467 MDL
5 MXN4,42335 MDL
10 MXN8,84669 MDL
20 MXN17,69338 MDL
50 MXN44,23345 MDL
100 MXN88,46690 MDL
250 MXN221,16725 MDL
500 MXN442,33450 MDL
1000 MXN884,66900 MDL
2000 MXN1 769,33800 MDL
5000 MXN4 423,34500 MDL
10000 MXN8 846,69000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Мексиканское песо
1 MDL1,13037 MXN
5 MDL5,65185 MXN
10 MDL11,30370 MXN
20 MDL22,60740 MXN
50 MDL56,51850 MXN
100 MDL113,03700 MXN
250 MDL282,59250 MXN
500 MDL565,18500 MXN
1000 MDL1 130,37000 MXN
2000 MDL2 260,74000 MXN
5000 MDL5 651,85000 MXN
10000 MDL11 303,70000 MXN