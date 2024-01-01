1 мексиканское песо в брунейские доллары

Сконвертируйте MXN в BND по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = B$0,06568 BND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к BND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 MXN в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06770,0709
Низкий0,06520,0649
В среднем0,06620,0668
Изменение-2.16%-6.63%
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Соотношение 1 MXN к BND

За последние 30 дней максимальный курс MXN к BND составил 0,0677, а минимальный — 0,0652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0662. Изменение курса MXN к BND в процентном соотношении составило -2.16.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к BND составил 0,0709, а минимальный — 0,0649. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0668. Изменение курса MXN к BND в процентном соотношении составило -6.63.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Брунейский доллар
1 MXN0,06568 BND
5 MXN0,32840 BND
10 MXN0,65680 BND
20 MXN1,31359 BND
50 MXN3,28398 BND
100 MXN6,56796 BND
250 MXN16,41990 BND
500 MXN32,83980 BND
1000 MXN65,67960 BND
2000 MXN131,35920 BND
5000 MXN328,39800 BND
10000 MXN656,79600 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Мексиканское песо
1 BND15,22540 MXN
5 BND76,12700 MXN
10 BND152,25400 MXN
20 BND304,50800 MXN
50 BND761,27000 MXN
100 BND1 522,54000 MXN
250 BND3 806,35000 MXN
500 BND7 612,70000 MXN
1000 BND15 225,40000 MXN
2000 BND30 450,80000 MXN
5000 BND76 127,00000 MXN
10000 BND152 254,00000 MXN