История обменного курса малавийская квача–колумбийские песо

Обменный курс малавийская квача/колумбийские песо сейчас составляет 2,338, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.385% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,343, и минимумом, равным 2,261, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.945% увеличение стоимости.