马拉维克瓦查 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 2.339，较昨日变动 -1.955%。过去一周，马拉维克瓦查 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.115%。

过去一周，马拉维克瓦查 至哥伦比亚比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 2.422 和 09-08-2024 的最低点 2.337 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 07-08-2024，价值下降了 -1.054%。