История обменного курса малавийская квача–бутанские нгултрумы

Обменный курс малавийская квача/бутанские нгултрумы сейчас составляет 0,048, отражая изменение в размере 0.445% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.663% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,048, и минимумом, равным 0,048, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.414% уменьшение стоимости.