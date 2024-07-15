История обменного курса бутанский нгултрум–малавийские квачи

Обменный курс бутанский нгултрум/малавийские квачи сейчас составляет 20,688, отражая изменение в размере -0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.067% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/малавийские квачи колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 20,784, и минимумом, равным 20,666, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.416% увеличение стоимости.