马拉维克瓦查 至不丹努尔特鲁姆 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至不丹努尔特鲁姆 的汇率目前为 0.048，较昨日变动 -0.095%。过去一周，马拉维克瓦查 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.033%。

过去一周，马拉维克瓦查 至不丹努尔特鲁姆 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.049 和 02-08-2024 的最低点 0.048 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.350%。