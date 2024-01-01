История обменного курса малавийская квача–армянские драмы

Обменный курс малавийская квача/армянские драмы сейчас составляет 0,225, отражая изменение в размере 0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.434% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/армянские драмы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,225, и минимумом, равным 0,224, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.482% уменьшение стоимости.