马拉维克瓦查 至亚美尼亚德拉姆 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至亚美尼亚德拉姆 的汇率目前为 0.223，较昨日变动 -0.140%。过去一周，马拉维克瓦查 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.249%。

过去一周，马拉维克瓦查 至亚美尼亚德拉姆 的汇率在 07-08-2024 的最高点 0.224 和 08-08-2024 的最低点 0.223 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.305%。