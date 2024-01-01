История обменного курса мальдивская руфия–сьерра-леонские леоне

Обменный курс мальдивская руфия/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 1 480,980, отражая изменение в размере -0.070% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.227% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 490,910, и минимумом, равным 1 477,630, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.634% увеличение стоимости.