马尔代夫卢菲亚 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 1,463.490，较昨日变动 -1.359%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.223%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至塞拉利昂利昂 的汇率在 02-08-2024 的最高点 1,486.050 和 02-08-2024 的最低点 1,460.240 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.332%。