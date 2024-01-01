100 мальдивских руфий в мексиканские песо

Сконвертируйте MVR в MXN по реальному обменному курсу

100 mvr
118,72 mxn

MVR1,000 MVR = Mex$1,187 MXN

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MVR в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,21201,2210
Низкий1,15101,0738
В среднем1,18141,1460
Изменить-0.25%5.70%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MVR к MXN

За последние 30 дней максимальный курс MVR к MXN составил 1,2120, а минимальный — 1,1510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1814. Изменение курса MVR к MXN в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к MXN составил 1,2210, а минимальный — 1,0738. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1460. Изменение курса MVR к MXN в процентном соотношении составило 5.70.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Мексиканское песо
1 MVR1,18721 MXN
5 MVR5,93605 MXN
10 MVR11,87210 MXN
20 MVR23,74420 MXN
50 MVR59,36050 MXN
100 MVR118,72100 MXN
250 MVR296,80250 MXN
500 MVR593,60500 MXN
1000 MVR1 187,21000 MXN
2000 MVR2 374,42000 MXN
5000 MVR5 936,05000 MXN
10000 MVR11 872,10000 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Мальдивская руфия
1 MXN0,84231 MVR
5 MXN4,21155 MVR
10 MXN8,42309 MVR
20 MXN16,84618 MVR
50 MXN42,11545 MVR
100 MXN84,23090 MVR
250 MXN210,57725 MVR
500 MXN421,15450 MVR
1000 MXN842,30900 MVR
2000 MXN1 684,61800 MVR
5000 MXN4 211,54500 MVR
10000 MXN8 423,09000 MVR