История обменного курса мальдивская руфия–мексиканские песо

Обменный курс мальдивская руфия/мексиканские песо сейчас составляет 1,187, отражая изменение в размере 0.456% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.603% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/мексиканские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,192, и минимумом, равным 1,157, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.714% увеличение стоимости.