История обменного курса мексиканское песо–мальдивские руфии

Обменный курс мексиканских песо/мальдивские руфии сейчас составляет 0,764, отражая изменение в размере -0.419% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.361% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,772, и минимумом, равным 0,736, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.