История обменного курса мальдивская руфия–малагасийские ариари

Обменный курс мальдивская руфия/малагасийские ариари сейчас составляет 295,442, отражая изменение в размере -0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.640% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 295,702, и минимумом, равным 293,562, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.234% увеличение стоимости.