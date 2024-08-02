马尔代夫卢菲亚 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 296.031，较昨日变动 -0.548%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.537%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 08-08-2024 的最高点 299.477 和 02-08-2024 的最低点 294.449 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.328%。