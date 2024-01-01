История обменного курса мальдивская руфия–киргизские сомы

Обменный курс мальдивская руфия/киргизские сомы сейчас составляет 5,581, отражая изменение в размере -0.940% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.712% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/киргизские сомы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5,634, и минимумом, равным 5,581, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.875% уменьшение стоимости.