История обменного курса киргизский сом–мальдивские руфии

Обменный курс киргизских сома/мальдивские руфии сейчас составляет 0,179, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.634% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,182, и минимумом, равным 0,177, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.778%.