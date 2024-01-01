吉爾吉斯索姆兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為0.180，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.505%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在26-07-2024高見0.183，並在22-07-2024低見0.178。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.808%。