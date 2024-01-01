История обменного курса мальдивская руфия–кенийские шиллинги

Обменный курс мальдивская руфия/кенийские шиллинги сейчас составляет 8,500, отражая изменение в размере -1.209% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.339% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 8,639, и минимумом, равным 8,410, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -1.359% уменьшение стоимости.