История обменного курса кенийский шиллинг–мальдивские руфии

Обменный курс кенийских шиллинга/мальдивские руфии сейчас составляет 0,120, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.163% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,120, и минимумом, равным 0,118, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.384%.