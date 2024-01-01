肯雅先令兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，肯雅先令兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為0.116，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，肯雅先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.053%。

在過去一星期，肯雅先令兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在21-07-2024高見0.118，並在24-07-2024低見0.114。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了1.365%。