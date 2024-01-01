1 тысяча мальдивских руфий в фунты острова Мэн
Сконвертируйте MVR в IMP по реальному обменному курсу
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|1 MVR в IMP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0520
|0,0532
|Низкий
|0,0501
|0,0501
|В среднем
|0,0512
|0,0515
|Изменить
|-0.56%
|-4.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к IMP
За последние 30 дней максимальный курс MVR к IMP составил 0,0520, а минимальный — 0,0501. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0512. Изменение курса MVR к IMP в процентном соотношении составило -0.56.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к IMP составил 0,0532, а минимальный — 0,0501. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0515. Изменение курса MVR к IMP в процентном соотношении составило -4.00.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в фунты острова Мэн
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Мальдивская руфия
|1 IMP
|19,63170 MVR
|5 IMP
|98,15850 MVR
|10 IMP
|196,31700 MVR
|20 IMP
|392,63400 MVR
|50 IMP
|981,58500 MVR
|100 IMP
|1 963,17000 MVR
|250 IMP
|4 907,92500 MVR
|500 IMP
|9 815,85000 MVR
|1000 IMP
|19 631,70000 MVR
|2000 IMP
|39 263,40000 MVR
|5000 IMP
|98 158,50000 MVR
|10000 IMP
|196 317,00000 MVR