История обменного курса мальдивская руфия–колумбийские песо

Обменный курс мальдивская руфия/колумбийские песо сейчас составляет 265,590, отражая изменение в размере -0.383% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.137% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 266,982, и минимумом, равным 257,511, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.753% увеличение стоимости.