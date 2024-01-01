马尔代夫卢菲亚 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 262.732，较昨日变动 -2.979%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.108%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至哥伦比亚比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 275.197 和 09-08-2024 的最低点 262.732 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -1.888%。