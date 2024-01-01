История обменного курса мальдивская руфия–ангольские кванзы

Обменный курс мальдивская руфия/ангольские кванзы сейчас составляет 58,324, отражая изменение в размере 0.330% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.676% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 59,067, и минимумом, равным 57,595, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.700% уменьшение стоимости.