马尔代夫卢菲亚 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 57.472，较昨日变动 -1.523%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.135%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 到安哥拉宽扎 的汇率在 07-08-2024 的最高点 58.735 和 05-08-2024 的最低点 57.417 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 06-08-2024，价值增加了 1.482%。