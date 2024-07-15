История обменного курса маврикийская рупия–вьетнамские донги

Обменный курс маврикийская рупия/вьетнамские донги сейчас составляет 542,139, отражая изменение в размере -0.170% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.419% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 545,223, и минимумом, равным 518,870, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.079% увеличение стоимости.