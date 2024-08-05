毛里求斯卢比 至越南盾 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至越南盾 的汇率目前为 541.499，较昨日变动 -0.088%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.134%。

过去一周，毛里求斯卢比 至越南盾 的汇率在 06-08-2024 的最高点 542.883 和 05-08-2024 的最低点 537.122 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.597%。