История обменного курса маврикийская рупия–узбекские сомы

Обменный курс маврикийская рупия/узбекские сомы сейчас составляет 269,828, отражая изменение в размере -0.073% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.512% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 271,193, и минимумом, равным 257,752, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.