毛里求斯卢比 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 272.298，较昨日变动 0.138%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.061%。

过去一周，毛里求斯卢比 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 08-08-2024 的最高点 272.791 和 02-08-2024 的最低点 268.705 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.581%。