1 маврикийская рупия в сьерра-леонские леоне

Сконвертируйте MUR в SLL по реальному обменному курсу

1 mur
481,83 sll

₨1,000 MUR = Le481,8 SLL

Среднерыночный курс в 16:14
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1 MUR в SLLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий485,9120497,2620
Низкий459,6320459,6320
В среднем472,5871479,3278
Изменить2.51%1.14%
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Соотношение 1 MUR к SLL

За последние 30 дней максимальный курс MUR к SLL составил 485,9120, а минимальный — 459,6320. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 472,5871. Изменение курса MUR к SLL в процентном соотношении составило 2.51.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к SLL составил 497,2620, а минимальный — 459,6320. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 479,3278. Изменение курса MUR к SLL в процентном соотношении составило 1.14.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в сьерра-леонские леоне

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SLL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SLL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Леоне
1 MUR481,83200 SLL
5 MUR2 409,16000 SLL
10 MUR4 818,32000 SLL
20 MUR9 636,64000 SLL
50 MUR24 091,60000 SLL
100 MUR48 183,20000 SLL
250 MUR120 458,00000 SLL
500 MUR240 916,00000 SLL
1000 MUR481 832,00000 SLL
2000 MUR963 664,00000 SLL
5000 MUR2 409 160,00000 SLL
10000 MUR4 818 320,00000 SLL
Обменные курсы Леоне / Маврикийская рупия
1 SLL0,00208 MUR
5 SLL0,01038 MUR
10 SLL0,02075 MUR
20 SLL0,04151 MUR
50 SLL0,10377 MUR
100 SLL0,20754 MUR
250 SLL0,51885 MUR
500 SLL1,03771 MUR
1000 SLL2,07541 MUR
2000 SLL4,15082 MUR
5000 SLL10,37705 MUR
10000 SLL20,75410 MUR