История обменного курса маврикийская рупия–сьерра-леонские леоне

Обменный курс маврикийская рупия/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 481,832, отражая изменение в размере -0.147% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.830% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 486,682, и минимумом, равным 459,632, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.