500 маврикийских рупий в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте MUR в SBD по реальному обменному курсу

500 mur
88,18 sbd

₨1,000 MUR = SI$0,1764 SBD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17820,1821
Низкий0,16770,1677
В среднем0,17320,1757
Изменить2.19%-1.50%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к SBD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к SBD составил 0,1782, а минимальный — 0,1677. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1732. Изменение курса MUR к SBD в процентном соотношении составило 2.19.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к SBD составил 0,1821, а минимальный — 0,1677. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1757. Изменение курса MUR к SBD в процентном соотношении составило -1.50.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Доллар Соломоновых островов
1 MUR0,17636 SBD
5 MUR0,88178 SBD
10 MUR1,76356 SBD
20 MUR3,52712 SBD
50 MUR8,81780 SBD
100 MUR17,63560 SBD
250 MUR44,08900 SBD
500 MUR88,17800 SBD
1000 MUR176,35600 SBD
2000 MUR352,71200 SBD
5000 MUR881,78000 SBD
10000 MUR1 763,56000 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Маврикийская рупия
1 SBD5,67033 MUR
5 SBD28,35165 MUR
10 SBD56,70330 MUR
20 SBD113,40660 MUR
50 SBD283,51650 MUR
100 SBD567,03300 MUR
250 SBD1 417,58250 MUR
500 SBD2 835,16500 MUR
1000 SBD5 670,33000 MUR
2000 SBD11 340,66000 MUR
5000 SBD28 351,65000 MUR
10000 SBD56 703,30000 MUR